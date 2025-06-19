Американская разведка опровергла заявления Трампа о ядерном оружии Ирана

Он напомнил, что еще в марте глава нацразведки США Тулси Габбард указала на отсутствие каких-либо действий со стороны Ирана, направленных на создание ядерной бомбы. Сенатор подчеркнул, что с того времени разведывательные данные остались неизменными. Парламентарий обвинил президента Дональда Трампа в игнорировании всех разведданных.