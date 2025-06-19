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Американская разведка опровергла заявления Трампа о ядерном оружии Ирана

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что Иран находился всего в нескольких неделях от получения ядерного оружия.

Источник: Аргументы и факты

Американская разведка не обнаружила свидетельств того, что Иран занимается разработкой ядерного оружия. Об этом в интервью MSNBC рассказал заместитель председателя комитета Сената по разведке Марк Уорнер.

Он напомнил, что еще в марте глава нацразведки США Тулси Габбард указала на отсутствие каких-либо действий со стороны Ирана, направленных на создание ядерной бомбы. Сенатор подчеркнул, что с того времени разведывательные данные остались неизменными. Парламентарий обвинил президента Дональда Трампа в игнорировании всех разведданных.

«Внешняя политика через твиты — безумие. Но именно так поступает этот парень», — отметил Уорнер, намекая на Трампа. Он добавил, что «совершенно не понимает» политику администрации главы Соединенных Штатов в отношении этого вопроса.

Днем ранее американский лидер заявил журналистам, что Иран находился всего в нескольких неделях от получения ядерного оружия.

Накануне Трамп также признался, что не исключает смены власти в Иране.

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