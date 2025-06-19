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Глава РФПИ Дмитриев назвал страну, которая может помочь в примирении РФ с ЕС

Дмитриев счёл Францию возможным мостом между Россией и Европой.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о важной роли Франции в восстановлении отношений между Россией и Европой. Соответствующее заявление прозвучало в рамках Петербургского международного экономического форума, пишет РБК.

По его словам, французские компании активно поддерживают контакты с российскими партнерами, что создает основу для диалога. Дмитриев выразил надежду, что этот экономический мост поспособствует улучшению отношений.

«Франция может стать очень конструктивной силой и играть важную роль. Это своего рода мост для примирения между Россией и Европой, будем на это надеяться», — сказал глава РФПИ.

При этом Дмитриев раскритиковал политику Европы, сравнив ее с «выстрелом себе в ногу». Первый удар, по его мнению, — это отказ от российского газа, который уже стоил ЕС €1 трлн. Второй — замещение европейского бизнеса в России американскими и другими компаниями.

«Американский бизнес оказался гораздо прагматичнее», — подчеркнул глава РФПИ, добавив, что диалог с США о нормализации отношений продолжается.

Ранее Президент России Владимир Путин признался, что не видит никакой рациональности в действиях европейских политиков. По мнению главы государства, сегодняшнее состояние экономики Евросоюза можно описать афоризмом «куплю назло кондуктору билет и не поеду», так как он прекрасно описывает отсутствие какой-либо логики в действиях Европы.

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