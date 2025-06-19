Глава РФПИ Дмитриев назвал страну, которая может помочь в примирении РФ с ЕС

При этом Дмитриев раскритиковал политику Европы, сравнив ее с «выстрелом себе в ногу». Первый удар, по его мнению, — это отказ от российского газа, который уже стоил ЕС €1 трлн. Второй — замещение европейского бизнеса в России американскими и другими компаниями.