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Жителей Самары приглашают принять участие в фестивале «Инклюзив Дэнс»

До 30 июня принимаются заявки на участие в XIII Международном благотворительном танцевальном фестивале «Инклюзив Дэнс».

До 30 июня принимаются заявки на участие в XIII Международном благотворительном танцевальном фестивале «Инклюзив Дэнс». К участию приглашаются инклюзивные дуэты и коллективы из России и других стран. Возраст — от 3 лет и старше. Участие бесплатное.

Фестиваль включает направления: бальный, эстрадный, современный, народный, социальный, акробатический, классический, исторический и уличный танец.

Финальные мероприятия пройдут в Москве с 31 октября по 6 ноября. Подробности и требования можно узнать на сайте.

А ранее ученики тольяттинской Школы креативных индустрий приняли участие в финале I Всероссийского фестиваля «ШКИ Фест — 2025» в Рязани.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!