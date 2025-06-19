Жителей Самары приглашают принять участие в фестивале «Инклюзив Дэнс»

До 30 июня принимаются заявки на участие в XIII Международном благотворительном танцевальном фестивале «Инклюзив Дэнс». К участию приглашаются инклюзивные дуэты и коллективы из России и других стран. Возраст — от 3 лет и старше. Участие бесплатное.