Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство

До этого события Ани Лорак, недавно заменившая свой украинский паспорт, заявила о переносе ряда концертов на территории России. Запланированные выступления в таких городах, как Иркутск, Южно-Сахалинск, Хабаровск и Владивосток, назначенные на период с 13 по 16 июня, были отменены.