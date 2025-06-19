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Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство

Певица получила паспорт гражданина России 9 июня.

Источник: Аргументы и факты

Украинская певица Ани Лорак, чье настоящее имя Каролина Куек, получила гражданство Российской Федерации. Об этом сообщил РИА Новости источник в её окружении.

Согласно имеющимся данным, Каролина Куек получила российский паспорт 9 июня, сохранив при этом свое имя, указанное при рождении.

До этого события Ани Лорак, недавно заменившая свой украинский паспорт, заявила о переносе ряда концертов на территории России. Запланированные выступления в таких городах, как Иркутск, Южно-Сахалинск, Хабаровск и Владивосток, назначенные на период с 13 по 16 июня, были отменены.