Скачки напряжения, недоверие к энергетикам и бытовая техника на свалке: что происходит с электричеством в Ташкенте

В соцсетях множатся посты: у одних напряжение слишком высокое — может сгореть вся техника в доме, у других — настолько низкое, что не работают кондиционеры и холодильники. Казалось бы, XXI век, столица страны, а ситуация — как в глухой деревне.
Люди давно уже не питают иллюзий. Советы между собой одни и те же: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Покупайте стабилизаторы, реле и молитесь, чтобы они успели сработать до того, как очередной скачок сожжёт вам холодильник или котел. Виноватым, как водится, будет сам потребитель.
Ни РЭС, ни Минэнерго давно не вызывают доверия. Они бодро рапортуют об успехах, реформах, инвестпроектах и «устойчивом электроснабжении». Но как только приходят жара или морозы — весь этот успех бьёт потребителя под дых. Причём буквально — кондиционер не работает, холодильник отключился, компьютер сгорел. Взамен — ни извинений, ни компенсаций. Электричество исчезло? Выключили без предупреждения? Не ваше дело. Но попробуйте вы хоть на день забыть пополнить счёт — отключат немедленно.
Что бесит больше всего — это абсолютное неравенство: государство требует от нас предоплату, но само не несёт ответственности за некачественные услуги. Никто ничего не компенсирует. Подать в суд? Это почти утопия. Потратите недели, нервы и деньги, чтобы доказать очевидное. А результат — сомнительный. Люди это понимают и даже не пытаются бороться — настолько всё абсурдно и неповоротливо.
Решение? Простое и справедливое: если отключили свет — автоматически начисляйте компенсацию на счёт клиента. Каждые 10 минут без электричества — пусть даже по 100 сумов. Немного, но больно. И тогда, может, энергетики начнут не только строить графики и отчёты, но и реально решать проблемы.
Ведь парадокс в другом — тарифы растут, введена социальная норма, кругом говорят о растущем дефиците электроэнергии, но при этом власти только и рассказывают о планах построить очередной небоскрёб или деловой центр в Ташкенте. Хоким на днях с гордостью представил проекты новых высоток — и становится страшно. Если уже сейчас не хватает мощностей, то что будет, когда эти стеклянные монстры подключат к сети?
Может, пора сказать: хватит? Хватит застраивать Ташкент, пока вы не навели порядок с тем, что уже есть. Электричество — не роскошь, а базовая необходимость. И если вы не можете обеспечить его стабильность, то, может, пора отложить амбиции и заняться реальностью?