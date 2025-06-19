Скачки напряжения, недоверие к энергетикам и бытовая техника на свалке: что происходит с электричеством в Ташкенте

Ни РЭС, ни Минэнерго давно не вызывают доверия. Они бодро рапортуют об успехах, реформах, инвестпроектах и «устойчивом электроснабжении». Но как только приходят жара или морозы — весь этот успех бьёт потребителя под дых. Причём буквально — кондиционер не работает, холодильник отключился, компьютер сгорел. Взамен — ни извинений, ни компенсаций. Электричество исчезло? Выключили без предупреждения? Не ваше дело. Но попробуйте вы хоть на день забыть пополнить счёт — отключат немедленно.