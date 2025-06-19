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План «Ковер» ввели в двух аэропортах

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены в аэропортах Волгоград и Саратов. Об этом сообщает Росавиация.

Срочная новость.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены в аэропортах Волгоград и Саратов. Об этом сообщает Росавиация.