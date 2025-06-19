Всебелорусская минута молчания и Всебелорусская молитва пройдут 22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
Так, 22 июня, в воскресенье, в 12.00 будет объявлена общенациональная минута молчания.
А как напомнил БелТА уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак, стало доброй традицией религиозных организаций проводить Всебелорусскую молитву за мир в знаковые для белорусского народа праздники и дни памяти.
— В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, 22 июня, во всех храмах Белорусской православной церкви и костелах Римско-католической церкви будут проходить утренние богослужения, которые завершатся особым колокольным звоном в 12.00 в память о жертвах войны и геноцида белорусского народа, — уточнил уполномоченный по делам религий и национальностей.
Тем временем «Минсктранс» запустит скоростной автобус в Минске 22 июня.
Ранее мы писали, что минский Красный костел начнут ремонтировать в июне 2025 года.
А еще минчанин пожаловался, что не смог зарезервировать для себя место на кладбище.