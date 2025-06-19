Всебелорусская минута молчания и Всебелорусская молитва пройдут 22 июня

— В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, 22 июня, во всех храмах Белорусской православной церкви и костелах Римско-католической церкви будут проходить утренние богослужения, которые завершатся особым колокольным звоном в 12.00 в память о жертвах войны и геноцида белорусского народа, — уточнил уполномоченный по делам религий и национальностей.