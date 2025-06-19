Свет и горячую воду отключат на восьми улицах Нижнего Новгорода 19 июня

Дома на восьми улицах Нижнего Новгорода останутся без света и горячей воды в четверг, 19 июня. Специалисты проведут плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. График отключений представили в городском управлении ГОЧС.
В девять утра свет погаснет в зданиях на четырех улицах регионального центра. До пяти часов вечера с неудобствами придется мириться нижегородцам из домов №№ 40, 42, 42а, 44, 46 на Лескова, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 на Спутника, №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20 на бульваре Юбилейном, №№ 2, 3, 4, 5, 6 на Чугурина.
Кроме того, с 9:00 до 16:00 будет ограничена подача горячей воды в зданиях с номерами 21, 23, 23/1, 22, 20, 19, 24 на улице Зайцева и 21 на Машинной. На час меньше — с 9:00 до 15:00 — без водоснабжения будут оставаться дома №№ 4.6, 7, 9 на Витебской и №№ 40, 42 на Октябрьской Революции.