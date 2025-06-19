Свет и горячую воду отключат на восьми улицах Нижнего Новгорода 19 июня

Кроме того, с 9:00 до 16:00 будет ограничена подача горячей воды в зданиях с номерами 21, 23, 23/1, 22, 20, 19, 24 на улице Зайцева и 21 на Машинной. На час меньше — с 9:00 до 15:00 — без водоснабжения будут оставаться дома №№ 4.6, 7, 9 на Витебской и №№ 40, 42 на Октябрьской Революции.