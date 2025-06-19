Неустойка, штраф и моральный вред: в Перми автодилер заплатил покупателю за бракованный внедорожник

Исполнительный лист о взыскании с компании неустойки, морального вреда и штрафа на общую сумму более 470 тысяч рублей поступил на исполнение в отдел судебный приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Судебные приставы уведомили организацию о возбуждении исполнительного производства и предупредили о мерах принудительного характера. В целях обеспечения своевременного погашения задолженности судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий с транспортными средствами компании, наложил арест на ее банковские счета. Под угрозой реальных финансовых потерь и репутационного ущерба должник оперативно перевел на депозитный счет ведомства всю сумму компенсации.