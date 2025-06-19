«Выпил, психанул»: вскрылись подробности рукоприкладства Дмитрия Маликова

Дмитрий и Елена Маликовы состоят в браке уже 32 года. Пара воспитывает двоих детей — дочь Стефанию и сына Марка. Этот союз давно признан одним из самых прочных и гармоничных в российской индустрии развлечений. Однако Дмитрий Маликов подчеркивает, что их отношения не идеальны: им свойственны человеческие слабости, передает 7дней.ru.