«Выпил, психанул»: вскрылись подробности рукоприкладства Дмитрия Маликова

Певец Дмитрий Маликов поделился историей о случае рукоприкладства в отношении супруги Елены.
Дмитрий и Елена Маликовы состоят в браке уже 32 года. Пара воспитывает двоих детей — дочь Стефанию и сына Марка. Этот союз давно признан одним из самых прочных и гармоничных в российской индустрии развлечений. Однако Дмитрий Маликов подчеркивает, что их отношения не идеальны: им свойственны человеческие слабости, передает 7дней.ru.
Так, в 2008 году супруги пережили серьезный кризис и были близки к разводу. Артист признает, что брак тогда спасла мудрость его жены. Благодаря Елене они сохранили семью.
Тем не менее, Маликову пришлось давать объяснения по поводу скандального инцидента с применением рукоприкладства. Ранее Елена призналась, что муж однажды ударил ее.
«40 лет мне было. Ну выпил. С кем не бывает. Психанул. Не было никаких там экстремальных моментов», — заявил исполнитель в беседе с Лаурой Джугелия.
Маликов добавил, что в гневе способен на непредсказуемые поступки. Однажды, разозлившись на жену, он разбил большую стеклянную банку с орехами.
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