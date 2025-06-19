Черная ножка и бактериальный рак: 7 опасных болезней перцев и способы защиты от них

На поверхности листьев образуются небольшие водянистые пятна, которые особенно хорошо видны при освещении. По мере увеличения их диаметр достигает 1−2 мм, после чего пятна темнеют до черного цвета, однако сохраняют светло-желтую кайму. У молодых листьев пораженные участки распределяются равномерно по всей пластине, тогда как у старых листьев пятна преимущественно появляются по краям. Основной способ заражения — через почву, растительные остатки и семена, где и сохраняется возбудитель.