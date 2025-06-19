Губернатор Вячеслав Федорищев высказался о будущем самарских «Крыльев» в РПЛ

Глава региона сказал, что в течение 1−2 недель волжане определятся с футболистами основного состава.
Недавно «Крылья» объявили о старте подготовки к новому сезону. Пока тренируются девять футболистов из первой команды и еще 12 из дубля. Позже должны присоединиться легионеры Доминик Ороз, Томас Галдамес и Фернандо Костанца.
Вернутся из аренд Владимир Хубулов, Егор Карпицкий, Артем Соколов, Расиль Асайдулин и Никита Першин. А прошедший через операцию полузащитник Иван Олейников продолжает восстановление по индивидуальной программе.
Ивану Сергееву дали дополнительный отпуск из-за матчей сборной. В планах у самарцев — три товарищеские встречи с саратовским «Соколом», «КАМАЗом» из Набережных Челнов и грозненским «Ахматом» (12+).
«Клуб в отличном состоянии. Наконец-то начал работать новый тренер. Он познакомился с футболистами. Идет активная трансферная кампания. В течение ближайшей недели-двух команда определится с основным составом. Идет процесс подготовки к чемпионату. Коллектив сплачивается, готовится показать футбол, который любят в Самаре», — приводит слова Федорищева «СЭ».
Ранее появилась информация о возможном уходе 29-летнего голландского защитника Гленна Бейла из «КС». Легионер с «зелено-бело-синими» — с августа 2021 года.
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