Хабаровчан в выходные зовут на дачу одного из членов Союза художников

— Приглашаем 21 июня на экскурсию на теплоходе в Новокаменку (6+), во время которой можно будет узнать о древнем потухшем вулкане. Участники пройдут по следам нанайского стойбища Але, где когда-то жили уданканы — «местные жители», хранящие тайны. Также у них будет возможность побывать на одной из дач Союза художников, рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.