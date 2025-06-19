Хабаровчан в выходные зовут на дачу одного из членов Союза художников

Министерство туризма Хабаровского края и его партнёры по проекту «Отдыхаем в крае» приготовили жителям региона насыщенную программу на ближайшие выходные, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Приглашаем 21 июня на экскурсию на теплоходе в Новокаменку (6+), во время которой можно будет узнать о древнем потухшем вулкане. Участники пройдут по следам нанайского стойбища Але, где когда-то жили уданканы — «местные жители», хранящие тайны. Также у них будет возможность побывать на одной из дач Союза художников, рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.
Подробнее по телефону: 8−909−872−31−21.
Также в субботу, 21 июня, в 11:00 состоится автобусная экскурсия «Хабаровск православный» (6+). Участники мероприятия узнают о старейших и первом каменном храмах города, об их устройстве, символике и святынях, а также о том, каким бывает иконостас.
Подробнее по телефону: 8−924−205−35−73.
Для любителей активного отдыха предлагается SUP-сплав вдоль острова Большой Уссурийский (6+). Участники пройдут по протокам Шершиха, Амурская и Гольдинская. Протяжённость маршрута — 18 км. Сплав подходит как для опытных туристов, так и для новичков. Выезд запланирован на 9:00 часов 21 июня.
Подробнее по телефону: 8−914−402−93−57.