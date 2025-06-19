Уорнер: Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Национальная американская разведка не нашла весомых доказательств работы правительства Ирана над разработкой ядерного оружия. Об этом в четверг, 19 июня, рассказал сенатор Марк Уорнер в эфире телеканала MSNBC.
Он также подчеркнул: в марте глава нацразведки США Тулси Габбард утверждала, что Иран ничего не делал для создания подобного вооружения.
— И в понедельник на этой неделе мы получили подтверждение того, что данные разведки не изменились, — цитирует слова сенатора телеканал.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что организация не располагала никакой информацией, которая смогла бы подтвердить иранские разработки в сфере ядерных вооружений.
14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль нужно остановить, чтобы снизить напряженность конфликта, происходящего на Ближнем Востоке.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана.