Главные новости 19 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 июня 2025 года.
Путин встретился с главами международных информагентств
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы руководителей международных информационных агентств на ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге. Российский лидер заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским, анонсировал возможные переговоры по Украине после 22 июня, назвал путь решения ирано-израильского конфликта и отказался отвечать на вопросы о смерти аятоллы Хаменеи.
Иран атаковал Израиль баллистической ракетой «Саджил»
Иран для удара по Израилю использовал двухступенчатые сверхтяжелые баллистические ракеты «Саджил». Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции. В сообщении КСИР утверждается, что с запуска ракет началась двенадцатая волна операции «Правдивое обещание 3». Ранее КСИР заявлял, что Тегеран сломал системы ПВО Израиля.
Израиль может отправить спецназ на ядерный завод Ирана в Фордо
Израиль планирует отправку десантно-диверсионного спецподразделения на ядерный объект в Фордо, если США откажется его атаковать с помощью бомб. Таким образом ЦАХАЛ рассчитывает нанести ущерб предприятию по обогащению урана «с помощью людей». О планах Тель-Авива из израильских источников узнал портал Axios.
«Самолет Судного дня» прибыл в Вашингтон
Самолет E-4B Nightwatch, который называют «самолетом Судного дня», перебазировался из штата Луизиана на авиабазу Эндрюс в Вашингтоне неподалеку от Белого дома на фоне конфликта Израиля и Ирана. На борту воздушного судна размещен командный пункт руководства страны на случай ядерной атаки.
Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией до конца июня
Авиакомпания Air Arabia прекратила регулярные рейсы из и в Россию до 30 июня включительно. Причина отмены авиасообщения — ситуация на Ближнем Востоке, связанная с обострившимся конфликтом Ирана и Израиля. Вывозные рейсы в Россию авиаперевозчик продолжит выполнять. Пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы, рекомендуют обратиться по месту покупки.