В Омске вновь фиксируются локальные отключения электричества

В «Омскэлектро» сообщили, что основными факторами, способствующими возникновению аварийной ситуации, стали повышенный уровень грунтовых вод и движение грунта в осенне-летний период, а также аномально высокие температуры воздуха, которые привели к перегреву оборудования и работе электросетей в экстремальных условиях. На всех отключенных объектах работают аварийные бригады, и электроснабжение восстанавливается в максимально возможные сроки.