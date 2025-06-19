В Омске вновь фиксируются локальные отключения электричества

Сегодня, 19 июня, жители Омска вновь сталкиваются с проблемой временных отключений электроэнергии. На данный момент поступают сообщения о точечных перебоях в различных районах города.
Днем 18 июня Омск столкнулся с масштабной аварией на электросетях, которая затронула сразу несколько административных округов города. Без электричества остались жители Центрального, Советского, Октябрьского и Ленинского округов.
Основной причиной техногенной аварии стал перегрев трансформаторных подстанций из-за аномальной жары, установившейся в регионе. Дополнительную нагрузку на электросети создавала непрерывная работа систем кондиционирования в жилых домах и офисах.
В «Омскэлектро» сообщили, что основными факторами, способствующими возникновению аварийной ситуации, стали повышенный уровень грунтовых вод и движение грунта в осенне-летний период, а также аномально высокие температуры воздуха, которые привели к перегреву оборудования и работе электросетей в экстремальных условиях. На всех отключенных объектах работают аварийные бригады, и электроснабжение восстанавливается в максимально возможные сроки.
К сожалению, уже сегодня, 19 июня, некоторые районы города вновь столкнулись с перебоями в электроснабжении. Сообщается, что жители улиц Иркутской, 10-летия и района железнодорожного вокзала остались без света. Точные сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны.