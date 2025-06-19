В Курскую область прибудут тысячи саперов и строителей из КНДР: Хинштейн рассказал о будущей работе специалистов

Военные строители из КНДР начнут работу в Курской области после завершения разминирования и оценки разрушений. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Он отметил, что прибытие тысячи корейских саперов станет серьезным подспорьем для региона. «Чем раньше это произойдет, тем лучше», — подчеркнул врио губернатора, уточнив, что координацией их работы займется Министерство обороны РФ.
Хинштейн добавил, что восстановления будет проходить поэтапно: сначала разминирование, затем оценка разрушений и только после этого — строительные работы.
«Вот военные строители из КНДР, очевидно, это третий этап. Просто мы не ждем полностью разминирования территории всего приграничья, а действуем по зонам», — заключил он.
Ранее Хинштейн заявил о необходимости строительства новых социальных объектов в регионе вместо разрушенных украинскими войсками. По его словам, больше всего пострадали школы, детские сады, медицинские учреждения и административные здания.