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Захарова пожелала иноагентам и эмигрантам-артистам обрести Родину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что иноагентам и эмигрировавшим из России артистам важно обрести Родину и осознать, где она находится. Об этом она заявила в среду, 18 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что иноагентам и эмигрировавшим из России артистам важно обрести Родину и осознать, где она находится. Об этом она заявила в среду, 18 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

— Хочу им пожелать обрести то, что они потеряли: обрести Родину, понять, где она у них, — заявила Захарова.

Она отметила, что для некоторых из них постоянная критика России — «фишка», а ранее декларируемый ими пацифизм в последнее время стал вызывать затруднения, передает RT.

9 июня уехавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала, что не хотела бы быть иностранным агентом. В ходе рассуждения на тему политических взглядов и борьбы известных исторических личностей ведущая выразила мнение, что в текущий момент большинство людей стремятся к простой и понятной жизни. 12 мая она появилась в интервью с предпринимателем Евгением Чичваркиным** в белой рубашке с украинским узором.

*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

**Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

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