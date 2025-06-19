Захарова пожелала иноагентам и эмигрантам-артистам обрести Родину

9 июня уехавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала, что не хотела бы быть иностранным агентом. В ходе рассуждения на тему политических взглядов и борьбы известных исторических личностей ведущая выразила мнение, что в текущий момент большинство людей стремятся к простой и понятной жизни. 12 мая она появилась в интервью с предпринимателем Евгением Чичваркиным** в белой рубашке с украинским узором.