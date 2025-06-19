На дорогах Башкирии стартовала новая спецоперация.

Дорожные полицейские будут выявлять злостных неплательщиков штрафов среди автолюбителей.
В Башкирии стартовала операция «Должник», сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов с воем телеграм-канале.
Массовые проверки продлятся до 22 июня. Проводятся они для выявления и привлечения злостных неплательщиков к ответственности. В случае неуплаты штрафа в течение 60 дней предусмотрен штраф в двукратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, обязательные работы на срок до пятидесяти часов, напомнив Севастьянов.
Информацию об имеющихся штрафах за нарушения правил дорожного движения можно получить в личном кабинете на Госуслугах, а также в подразделениях госавтоинспекции.