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На дорогах Башкирии стартовала новая спецоперация

На дорогах Башкирии стартовала новая спецоперация.

Источник: Башинформ

Дорожные полицейские будут выявлять злостных неплательщиков штрафов среди автолюбителей.

В Башкирии стартовала операция «Должник», сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов с воем телеграм-канале.

Массовые проверки продлятся до 22 июня. Проводятся они для выявления и привлечения злостных неплательщиков к ответственности. В случае неуплаты штрафа в течение 60 дней предусмотрен штраф в двукратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, обязательные работы на срок до пятидесяти часов, напомнив Севастьянов.

Информацию об имеющихся штрафах за нарушения правил дорожного движения можно получить в личном кабинете на Госуслугах, а также в подразделениях госавтоинспекции.