На дорогах Башкирии стартовала новая спецоперация.

Массовые проверки продлятся до 22 июня. Проводятся они для выявления и привлечения злостных неплательщиков к ответственности. В случае неуплаты штрафа в течение 60 дней предусмотрен штраф в двукратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, обязательные работы на срок до пятидесяти часов, напомнив Севастьянов.