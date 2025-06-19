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Беспилотные пассажирские поезда в РФ готовятся запустить до 2030 года

Технологически к запуску полностью беспилотных пассажирских поездов в РФ все готово.

Источник: Аргументы и факты

Полностью беспилотные пассажирские поезда дальнего следования планируют запустить в России до 2030 года, технологически у РЖД все готово. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта РФ Андрея Никитина.

«Я думаю, что до 2030 года точно технологии будут использоваться. Сначала в грузовых поездах, потом в пассажирских», — сказал замглавы Минтранса РФ в кулуарах ПМЭФ-2025..

Никитин отметил, что технологически к запуску беспилотных поездов все готово. Запуск таких поездов теперь зависит от наработки опыта их использования. Технологии в РЖД активно развиваются и используются в разных ситуациях. Как только появится уверенность в их абсолютной безопасности, они будут внедрены.

«Просто мы хотим, чтобы это было безопасно», — отметил замминистра.

Ранее стало известно о возобновлении прямого пассажирского ж/д сообщения между Пхеньяном и Москвой.