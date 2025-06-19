Беспилотные пассажирские поезда в РФ готовятся запустить до 2030 года

Никитин отметил, что технологически к запуску беспилотных поездов все готово. Запуск таких поездов теперь зависит от наработки опыта их использования. Технологии в РЖД активно развиваются и используются в разных ситуациях. Как только появится уверенность в их абсолютной безопасности, они будут внедрены.