Беспилотные пассажирские поезда в РФ готовятся запустить до 2030 года

Полностью беспилотные пассажирские поезда дальнего следования планируют запустить в России до 2030 года, технологически у РЖД все готово. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта РФ Андрея Никитина.
«Я думаю, что до 2030 года точно технологии будут использоваться. Сначала в грузовых поездах, потом в пассажирских», — сказал замглавы Минтранса РФ в кулуарах ПМЭФ-2025..
Никитин отметил, что технологически к запуску беспилотных поездов все готово. Запуск таких поездов теперь зависит от наработки опыта их использования. Технологии в РЖД активно развиваются и используются в разных ситуациях. Как только появится уверенность в их абсолютной безопасности, они будут внедрены.
«Просто мы хотим, чтобы это было безопасно», — отметил замминистра.
Ранее стало известно о возобновлении прямого пассажирского ж/д сообщения между Пхеньяном и Москвой.