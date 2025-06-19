Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции прошла повторная экспертиза по делу блогера из Омска МотоТани

Обвиняемая сторона не признает своей вины.

Источник: Комсомольская правда

В Турции на месте гибели известного блогера МотоТани, уроженки Тарского района Омской области Татьяны Озолиной прошла повторная экспертиза по делу.

Напомним, Татьяна Озолина погибла на трассе Милас—Секе и в июле прошлого года. Ее мотоцикл врезался в большегруз. В смертельном ДТП на основании результатов экспертиз обвинили турецкого байкера Онура Обута, с которым у МотоТани был совместный заезд.

О проведении повторной экспертизы на месте аварии в телеграм-канале «МотоТаня» сообщил бывший муж Озолиной Станислав Федоренко.

По словам Федоренко, в ходе экспертизы каких-то новых фактов и доказательств представлено не было, ранее эксперты вину Онура Обута подтвердили. Результаты повторной экспертизы будут готовы к следующему заседанию суда, которое состоится в июне.

Прах Татьяны Озолиной захоронен в Таре, ранее мы писали, что через соцсети собирали средства на памятник погибшей.