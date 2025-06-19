В Турции прошла повторная экспертиза по делу блогера из Омска МотоТани

Напомним, Татьяна Озолина погибла на трассе Милас—Секе и в июле прошлого года. Ее мотоцикл врезался в большегруз. В смертельном ДТП на основании результатов экспертиз обвинили турецкого байкера Онура Обута, с которым у МотоТани был совместный заезд.