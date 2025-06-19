Жена актера Мерзликина высказалась о разводе с ним

Жена актера Андрея Мерзликина Анна прервала молчание о разводе с ним, прокомментировав слухи о супружеских изменах артиста. Ее слова приводит Teleprogramma.org.
Согласно заявлению Анны Мерзликиной, никаких подробностей о разводе с актером она раскрывать не будет. При этом она подчеркнула, что хочет сказать лишь то, что Андрей Мерзликин — честный и порядочный мужчина.
Анна Мерзликина обратилась к тем, кто строит спекуляции по поводу их расставания с артистом, призвав не придумывать то, чего не было. Она также выразила благодарность тем, кто с уважением относится к их личной жизни.
Стоит отметить, что Андрей и Анна Мерзликина прожили в браке 20 лет, у них четверо детей: два сына и две дочери. Несколькими годами ранее уже возникали слухи о разводе пары, но тогда супруга Мерзликина их опровергла.
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