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Дуров пожаловался, что не может увидеть новорожденного сына: о чем разоткровенничался миллиардер

Дуров пожаловался, что пропускает первые месяцы жизни сына из-за дела во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в шестой раз стал папой. Однако очередное отцовство для него оказалось сопряжено с проблемами, сообщил миллиардер в интервью журналу Le Point.

Предприниматель рассказал, что в Дубае у него родился сын, однако увидеться с ним отцу не удалось из-за запрета на выезд из Франции. Дуров пожаловался, что он пропускает первые месяцы жизни своего ребенка.

Также в интервью Дуров рассказал о шести детях, для которых он официально является отцом. По его словам, они родились в отношениях с тремя разными женщинами.

Ранее 44-летняя Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова, обвинила создателя Telegram в неисполнении им родительских обязанностей.

Позже Дуров предложил своим подписчикам «немного поностальгировать» и впервые опубликовал фото со старшей дочерью Алисой, которую родила его бывшая супруга Дарья Бондаренко. В комментарии он иронично ответил на сделанные заявления Болгар о ее помощи в создании Telegram. По его словам, в этом ему помогала старшая дочь.

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