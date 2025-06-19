Дуров пожаловался, что не может увидеть новорожденного сына: о чем разоткровенничался миллиардер

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в шестой раз стал папой. Однако очередное отцовство для него оказалось сопряжено с проблемами, сообщил миллиардер в интервью журналу Le Point.
Предприниматель рассказал, что в Дубае у него родился сын, однако увидеться с ним отцу не удалось из-за запрета на выезд из Франции. Дуров пожаловался, что он пропускает первые месяцы жизни своего ребенка.
Также в интервью Дуров рассказал о шести детях, для которых он официально является отцом. По его словам, они родились в отношениях с тремя разными женщинами.
Ранее 44-летняя Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова, обвинила создателя Telegram в неисполнении им родительских обязанностей.
Позже Дуров предложил своим подписчикам «немного поностальгировать» и впервые опубликовал фото со старшей дочерью Алисой, которую родила его бывшая супруга Дарья Бондаренко. В комментарии он иронично ответил на сделанные заявления Болгар о ее помощи в создании Telegram. По его словам, в этом ему помогала старшая дочь.