Ограничения на посещение лесов действуют в 86 районах Беларуси

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Ограничения на посещение лесных массивов действуют в 86 районах Беларуси, это следует из данных интерактивной карты министерства лесного хозяйства республики.
Так, под ограничения полностью попали территории трех областей — Гродненская, Брестская и Гомельская. Они введены из-за третьего класса пожарной опасности.
В Могилевской области свободно ходить в лесные угодья можно только в четырех районах (Бобруйском, Кировском, Осиповичском и Шкловском), остальные окрашены на карте лесного ведомства желтым цветом, это значит, что там также действуют ограничения.
В Минской области «зеленых» районов гораздо больше, открытыми считаются Борисовский, Дзержинский, Крупский, Логойский, Минский, Смолевичский и Столбцовский. В других регионах Минщины введены ограничения из-за риска лесных пожаров.
Что касается Витебской области, то ее территория полностью окрашена на интерактивной карте Минлесхоза зеленым цветов — посещать леса там можно абсолютно свободно.
Когда вводятся ограничения, ходить в лес можно, но запрещено разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Нельзя въезжать в лесные массивы на машинах.
Нарушители рискуют заплатить штраф до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).