Перебои с интернетом взвинтили цены на такси в Ростове

В Ростове-на-Дону из-за сбоя интернета в несколько раз выросли цены на такси. Об этом сообщили горожане утром, 19 июня.
Из-за технических проблем водителям приходится работать практически вслепую. На маршрутах многие не рискуют выходить без навигатора, ведь они сильно зависают и показывают неправильный маршрут. Работают только те таксисты, которые ориентируются в Ростове.
Так, поездка по центру стоила около 600−700 рублей. Маршрут из центра города до Западного района колеблелся в районе 1000 рублей. А если нужно было ехать до Суворовского, то оплата составит порядка 1300 рублей.
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