Развеян миф о необходимости мыть мясо перед готовкой

Действительно, поверхностный слой мяса нередко содержит не только остатки крови и слизи, но и потенциально опасные бактерии. Тем не менее, стандартное промывание под проточной водой не приводит к уничтожению этих микроорганизмов. Более того, вода способствует их рассеиванию: бактерии с необработанного продукта могут переноситься на кухонные поверхности, утварь и инструменты, предостерегает специалист.