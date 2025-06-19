Развеян миф о необходимости мыть мясо перед готовкой

Поверхность сырого мяса может быть загрязнена различными патогенами, однако устранение загрязнений водой из-под крана неэффективно, пояснил токсиколог Михаил Кутушов.
Действительно, поверхностный слой мяса нередко содержит не только остатки крови и слизи, но и потенциально опасные бактерии. Тем не менее, стандартное промывание под проточной водой не приводит к уничтожению этих микроорганизмов. Более того, вода способствует их рассеиванию: бактерии с необработанного продукта могут переноситься на кухонные поверхности, утварь и инструменты, предостерегает специалист.
По мнению Кутушова, распространение бактерий посредством водяных брызг лишь увеличивает вероятность заражения. Эксперт пояснил, что в соответствии с действующими санитарными нормами, мясо не требует предварительного промывания, поскольку основным барьером против патогенов является надлежащая термическая обработка.
При достижении температуры внутри продукта не менее 70−75 градусов Цельсия, подавляющее большинство вредоносных микроорганизмов полностью нейтрализуются. Данное правило применимо к птице, говядине, свинине и другим видам мяса. Исключением являются лишь стейки слабой прожарки — в этом случае решающее значение имеют изначальное качество мяса и соблюдение условий его хранения, подчеркнул эксперт в интервью «Ленте.ру».
Врач также посоветовал удалять загрязнения с помощью бумажного полотенца, после чего немедленно его выбрасывать. Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости тщательной очистки разделочных досок и ножей после их контакта с сырым мясом.
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