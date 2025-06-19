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Тишковец рассказал о погоде в Москве до конца июня

В Москве до конца июня может выпасть еще примерно 50−55 мм осадков.

В Москве до конца июня может выпасть еще примерно 50−55 мм осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня в столице ожидается 5−7 мм осадков. До конца месяца в Москве прогнозируется еще 50−55 мм осадков, в Подмосковье местами (на севере и северо-востоке) — до 60−70 мм», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, летнего зноя в столице и Московской области до конца июня не ожидается. Температура воздуха днем едва будет соответствовать климатической норме.

Также Тишковец указал, что из-за активной циклонической деятельности 19−20 июня могут быть переписаны абсолютные суточные минимумы атмосферного давления — термометры могут показать 735 мм ртутного столба, что близко к самым рекордным значениям. Такие показатели на 10−12 единиц ниже нормы, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

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