Тишковец рассказал о погоде в Москве до конца июня

Также Тишковец указал, что из-за активной циклонической деятельности 19−20 июня могут быть переписаны абсолютные суточные минимумы атмосферного давления — термометры могут показать 735 мм ртутного столба, что близко к самым рекордным значениям. Такие показатели на 10−12 единиц ниже нормы, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.