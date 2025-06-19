Наниматель удержал с белоруса 300 рублей за превышение лимита разговоров по корпоративному тарифу

По словам юриста, для законного удержания денег из зарплаты необходимо соблюсти три важных условия. Во-первых, лимит на корпоративные разговоры должен быть установлен официально. Это значит, что руководителю необходимо подписать приказ или же другой документ, где будет четко прописан лимит на использование служебного телефона. Руководитель обязан ознакомить сотрудников под роспись с данным документом.