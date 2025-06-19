Наниматель удержал с белоруса 300 рублей за превышение лимита разговоров по корпоративному тарифу

Наниматель снял с белоруса 300 рублей за превышение лимита разговора по телефону, пишет портал 1prof.by.
Инцидент случился на одном из предприятий Минской области. Во время мониторинга в организации профсоюзный юрист обнаружил, что наниматель удержал из заработной платы сотрудника деньги за корпоративную связь по причине превышения лимита на разговоры. Основанием для принятия такого решения оказался детализированный отчет оператора сотовой связи.
По словам юриста, для законного удержания денег из зарплаты необходимо соблюсти три важных условия. Во-первых, лимит на корпоративные разговоры должен быть установлен официально. Это значит, что руководителю необходимо подписать приказ или же другой документ, где будет четко прописан лимит на использование служебного телефона. Руководитель обязан ознакомить сотрудников под роспись с данным документом.
Во-вторых, за работником в официальном документе следует закрепить конкретный номер телефон. Это будет подтверждением того, что именно этот конкретный сотрудник пользуется данным телефоном.
В-третьих, для того, чтобы удержать средства, нужно согласие сотрудника. В идеале, если подобный факт имел место, то работнику следует написать заявление с просьбой об удержании суммы за превышение лимита.
Отмечается, что на указанном предприятиями озвученные нормы соблюдены не были. Так, в ходе мониторинга наниматель не смог предоставить юристу ни одного из названных документов. Это значит, что деньги из заработной платы работника удержали незаконно, что квалифицируется, как нарушение трудового законодательства.
Сказано, что юрист выдал работодателю рекомендацию по данному факту — тот не стал возражать и вернул сотруднику ранее удержанные из зарплаты 300 рублей.
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