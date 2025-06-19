«Союзмультфильм», НТВ и «Темп» снимут полнометражный фильм «Ну, погоди!»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) был подписан партнерский договор между главой Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианой Слащевой и генеральным продюсером телеканала НТВ Тимуром Вайнштейном о создании нового полнометражного фильма «Ну, погоди!». Об этом рассказал корреспондент ТАСС.
По словам Вайнштейна, «Ну, погоди!» — это не просто популярный мультфильм, который любят разные поколения, это часть отечественной культуры. Создание полнометражного художественного фильма на основе этого мультфильма станет еще одним шагом в возрождении советской мультипликации и позволит создать мультвселенную, где хорошо известные герои обретут новую жизнь, добавил продюсер.
«Это тот фильм, который можно пересматривать много раз, и каждый раз испытывать радость от встречи с любимыми героями. Погоня волка за зайцем, как и их дружба, и противостояние — та самая история, которая может длиться бесконечно», — отметила Слащева.
Перенос этой истории в формат игрового кино позволит показать новые стороны персонажей и познакомить с ними юных зрителей, уточнила она.
Производством фильма займется кинокомпания «Темп» при поддержке «Союзмультфильма». НТВ будет выступать в качестве главного информационного партнера проекта. Релиз киноленты запланирован на 2028 год.
Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений назвал «Симпсонов» примером пропаганды семейных ценностей.