В Москве в преддверии Дня скорби проведут профилактику Вечного огня

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в преддверии Дня скорби будет проведена очередная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
Как уточнил заммэра, работы будут проведены в четверг 19 июня специалистами комплекса городского хозяйства.
«Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы», — подчеркнул Бирюков.
По его словам, предстоит перенести пламя на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной. Кроме этого нужно будет снять звезду мемориального комплекса, заменить запальники, проверить работоспособность всех систем. Все работы занимают около 40 минут.
Сотрудники АО «Мосгаз» ведут круглосуточное наблюдение за Вечным огнем. Плановые осмотры проводятся ежедневно, раз в месяц осуществляется техническое обслуживание, а перед Днем защитника Отечества и Днем Победы проводят дополнительную профилактику.