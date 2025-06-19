Режиссеру Мосиенко грозит 22 года лишения свободы за терроризм и госизмену

Второй Западный окружной военный суд рассматривает дело режиссёра и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко, обвиняемого в госизмене, незаконном обороте взрывчатых веществ и другой террористической деятельности. Представитель обвинения попросила суд признать его виновным и назначить наказание в виде 22 лет лишения свободы.
«Прошу признать виновным Мосиенко Виктора Николаевича и по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде 22 лет лишения свободы, из которых первые 3 года отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 700 тысяч рублей и ограничением свободы на срок 1,5 года», — заявила государственный обвинитель.
Макарова отметила, что выступление Мосиенко, в котором он признал вину, вызвало у нее сомнения. По ее словам, его заявления о том, что якобы он действовал с целью помочь украинским детям, противоречили позиции защиты и не выглядели искренними. Прокурор подчеркнула, что не доверяет так называемому «чистосердечному раскаянию» обвиняемого.
Прокурор назвала выступление обвиняемого противоречивым, он также не поверила в его «чистосердечное раскаяние», которое якобы связано с желанием помочь детям Украины.
Ранее сообщалось, что о задержании жителя Крыма, который подозревается в передаче украинской стороне данных о военных объектах.