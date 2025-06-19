Режиссеру Мосиенко грозит 22 года лишения свободы за терроризм и госизмену

Макарова отметила, что выступление Мосиенко, в котором он признал вину, вызвало у нее сомнения. По ее словам, его заявления о том, что якобы он действовал с целью помочь украинским детям, противоречили позиции защиты и не выглядели искренними. Прокурор подчеркнула, что не доверяет так называемому «чистосердечному раскаянию» обвиняемого.