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В НАТО начались массовые сокращения: Что подтолкнуло Рютте к реструктуризации альянса

Politico: Генсек НАТО Рютте начал массовые сокращения в альянсе из-за Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте инициировал процесс массовых сокращений в структуре альянса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в руководстве организации.

В рамках реформы планируется упразднить два подразделения и сократить десятки должностей в брюссельской штаб-квартире. Как отмечают осведомлённые источники, эти меры связаны с опасениями из-за возможного выхода США из альянса.

«Реорганизация произошла на фоне опасений, что скептически настроенный по отношению к НАТО президент США Дональд Трамп однажды может выйти из военного альянса», — отмечается в публикации.

Ближайшие три с половиной года генсек НАТО потратит на то, чтобы не допустить выхода «непредсказуемого президента» США Трампа из альянса, как он неоднократно угрожал сделать.

Ранее сообщалось, что Трамп может отказаться от участия в предстоящем саммите НАТО, если страны-участницы не согласятся увеличить оборонные расходы. Вашингтон требует, чтобы члены организации взяли обязательство увеличить военные расходы до 5% ВВП.

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