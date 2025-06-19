В НАТО начались массовые сокращения: Что подтолкнуло Рютте к реструктуризации альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте инициировал процесс массовых сокращений в структуре альянса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в руководстве организации.
В рамках реформы планируется упразднить два подразделения и сократить десятки должностей в брюссельской штаб-квартире. Как отмечают осведомлённые источники, эти меры связаны с опасениями из-за возможного выхода США из альянса.
«Реорганизация произошла на фоне опасений, что скептически настроенный по отношению к НАТО президент США Дональд Трамп однажды может выйти из военного альянса», — отмечается в публикации.
Ближайшие три с половиной года генсек НАТО потратит на то, чтобы не допустить выхода «непредсказуемого президента» США Трампа из альянса, как он неоднократно угрожал сделать.
Ранее сообщалось, что Трамп может отказаться от участия в предстоящем саммите НАТО, если страны-участницы не согласятся увеличить оборонные расходы. Вашингтон требует, чтобы члены организации взяли обязательство увеличить военные расходы до 5% ВВП.