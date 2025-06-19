Самарские власти готовы потратить на содержание дорог около 2,5 млрд рублей

Работы должны провести во всех девяти районах города. Три соответствующих контракта появились на сайте госзакупок.
Например, 1,8 млрд рублей готовы потратить на содержание проезжих частей в Железнодорожном, Куйбышевском и Красноглинском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном и Советском.
Еще 524,1 млн рублей придется на Кировский район. А порядка 143,19 млн рублей — на Самарский. Контракты будут исполнять в один этап до 28 февраля следующего года. Действуют до июля 2027-го.
«График оказания услуг: круглосуточно с соблюдением технологических режимов, без выходных и праздничных дней», — говорится в документах к соглашениям.
Заявки на участие в электронных аукционах принимают до 4 и 3 июля, а также 26 июня соответственно.
А на днях писали, что в Самаре ищут метеоролога для прогнозирования погоды при ремонте дорог.
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