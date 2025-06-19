В районе Москворечье-Сабурово появится еще один дом по программе реновации

В районе Москворечье-Сабурово на юге столицы появится современный жилой дом по программе реновации. Об этом рассказала Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).
«Москомархитектурой выпущен градостроительный план земельного участка площадью 1,06 гектара по адресу: Каширское шоссе, владения 66−72. Предельная площадь дома — 37,3 тысячи квадратных метров. Он появится в сформированном городском окружении — недалеко от действующих социальных объектов и удобных транспортных маршрутов», — отметила Юлиана Княжевская.
Первый этаж здания предусмотрен нежилым. Здесь смогут открыться магазины и другие объекты розничной торговли, а также предприятия сферы услуг.
Территорию вокруг дома благоустроят: оборудуют места для отдыха, детские и спортивные площадки. Это позволит создать комфортную городскую среду и для новоселов, и для всех местных жителей.
Градостроительный план земельного участка — один из основополагающих документов, необходимых при строительстве объектов. В нем содержатся подробные сведения о том, что можно будет возвести на участке, какие максимальные параметры допустимы для того или иного здания.
Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».