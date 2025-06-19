Градостроительные достижения столицы представят на ПМЭФ-2025

Правительство Москвы представит ключевые достижения Комплекса градостроительной политики и строительства столицы на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Столица продолжает уверенное развитие, и на ПМЭФ мы покажем, как реализуются амбициозные городские проекты. Посетители смогут детально изучить макеты ключевых объектов строительства, например территории “Большого Сити”, где к 2040 году будет создано свыше 260 тысяч рабочих мест, а также Мневниковской поймы — современного развивающегося района, в котором появится около трех миллионов квадратных метров жилья и социальных объектов, а также один из крупнейших спортивных кластеров Москвы. Для изучения подробной информации на стенде представлен режим интерактивного просмотра», — отметил Владимир Ефимов.
Стенд Правительства Москвы станет путешествием в настоящее и будущее мегаполиса. Гости форума ознакомятся с успехами столицы в градостроительной сфере и увидят, как преображается город — от создания новых точек экономического роста до масштабного редевелопмента территорий.
Современные технологии позволят погрузиться в атмосферу строящихся объектов. Посетители смогут узнать о знаковых объектах Москвы, изучить новые центры экономической активности, а также виртуально побывать в Международной академии хоккея Александра Овечкина и на станции метро «Звенигородская».
«Наш стенд — это не просто презентация, а возможность показать, как Москва создает комфортную среду для жизни. Мы представим как текущие проекты, так и долгосрочные планы по развитию города. Посетить стенд Правительства Москвы можно во все дни работы форума, с 18 по 21 июня включительно», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
ПМЭФ-2025 станет площадкой, где Москва покажет, как сочетает современные технологии, устойчивое развитие и сохранение уникального облика столицы.