Градостроительные достижения столицы представят на ПМЭФ-2025

«Столица продолжает уверенное развитие, и на ПМЭФ мы покажем, как реализуются амбициозные городские проекты. Посетители смогут детально изучить макеты ключевых объектов строительства, например территории “Большого Сити”, где к 2040 году будет создано свыше 260 тысяч рабочих мест, а также Мневниковской поймы — современного развивающегося района, в котором появится около трех миллионов квадратных метров жилья и социальных объектов, а также один из крупнейших спортивных кластеров Москвы. Для изучения подробной информации на стенде представлен режим интерактивного просмотра», — отметил Владимир Ефимов.