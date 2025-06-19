Режиссера Федора Бондарчука обнаружили в списках «Миротворца»

Напомним, сайт «Миротворец» был запущен в 2014 году. Его заявленной целью является идентификация и обнародование личной информации о людях, которые якобы представляют опасность для украинского государства. За время существования ресурса в его черный список попали персональные данные множества деятелей искусства, журналистов и политиков, посещавших Донбасс и Крым или по иным причинам вызвавших негативную оценку создателей сайта.