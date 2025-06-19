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Режиссера Федора Бондарчука обнаружили в списках «Миротворца»

Актера и режиссера Федора Бондарчука внесли в перечень украинского экстремистского сайта в ноябре 2017 года.

Источник: Аргументы и факты

По данным ТАСС, российский кинорежиссер Федор Бондарчук оказался в базе данных экстремистского ресурса «Миротворец».

Внесение Бондарчука в списки украинского сайта произошло в ноябре 2017 года. Причиной попадания в перечень могла стать открытая поддержка режиссера политического курса России.

Напомним, сайт «Миротворец» был запущен в 2014 году. Его заявленной целью является идентификация и обнародование личной информации о людях, которые якобы представляют опасность для украинского государства. За время существования ресурса в его черный список попали персональные данные множества деятелей искусства, журналистов и политиков, посещавших Донбасс и Крым или по иным причинам вызвавших негативную оценку создателей сайта.

Ранее сообщалось, что задержанный в Армении бизнесмен и миллиардер Карапетян находится в базе «Миротворца».