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В Омске продолжаются восстановительные работы после непогоды

Аварийные службы устраняют последствия урагана.

С ночи 19 июня аварийщики «Омскэлектро», дорожно-эксплуатационные участки и подразделение «Транссигнал» УДХБ восстанавливают инфраструктуру. Напомним, к ее повреждениям привели неблагоприятные погодные условия. Ситуацию прокомментировали в мэрии.

«Службы АО “Омскэлектро” работают на 4 точках, где произошли технарушения из-за грозы и ураганного ветра: ул. 5-я Кордная, Перова, Петра Ильичева и пр. Карла Маркса. Ориентировочное время восстановления — 19 июня в 17:00», — говорится в сообщении.

«Транссигнал» приводит в порядок светофорные объекты на Лермонтова, Герцена, Орджоникидзе и еще трех улицах. Всего сейчас в работе у специалистов девять адресных заявок.

Дорожники уже очистили от упавших веток и деревьев проезд по улице Декабристов. Все обращения граждан в связи с последствиями урагана находятся на контроле профильных ведомств.

Ранее «КП Омск» рассказала о массовом отключении электричества в городе.