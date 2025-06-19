ВВС Израиля атаковали реактор в Араке и ядерный объект в Натанзе

Ночью с 18 на 19 июня Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по недействующему ядерному реактору в Араке и по ядерному объекту в Натанзе. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Военно-воздушные силы Израиля атаковали «десятки военных объектов, включая неработающий ядерный реактор в районе Арака». Целью атаки стала «конструкция, предназначенная для уплотнения активной зоны реактора». Эта конструкция, как подчёркивается, играет ключевую роль в процессе производства плутония.
Также район вокруг одного из крупнейших иранских ядерных объектов — завода по производству тяжелой воды в Араке — подвергся атаке Израиля. О последствиях удара пока не сообщается.
Напомним, Израиль начал крупномасштабную операцию «Восходящий лев», направленную против иранской ядерной программы. Как заявили в ЦАХАЛ, удары наносились по стратегическим объектам, включая ядерный центр в Натанзе и военные базы под Тегераном.