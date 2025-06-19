Правила поведения на железной дороге изменятся в Беларуси. Информация опубликована на Национальном правовом портале.
Сообщается, что на общественное был вынесен проект Министерства транспорта и коммуникаций, которым предусматривается внесений изменений в правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в данных зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути.
В проекте постановления сказано, что не допускается проникать в производственные помещения, а также на огражденную территорию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, не предназначенные для обслуживания потребителей, в кабины управления ж/д транспорта, проникать на территорию.
Также запрещено проникать в помещения электроустановок, открывать электрощиты. Кроме того, говорится, что нельзя прыгать с пассажирской платформы, находиться под ней, использовать пиротехнические изделия, пользоваться лазерными указками. В документе сказано про запрет на выжигание сухой растительности, разведение костров в полосе отвода железной дороги, ловлю рыбы с железнодорожных мостов в пределах 50 метров в обе стороны от границ моста.
В проекте документа был обозначен запрет на нахождение на устоях и опорах мостов. Кроме того, нельзя находиться в запретных зонах, препятствовать выполнению работниками железнодорожного транспорта общего пользования должностных обязанностей. Белорусы могут высказать свои замечания и предложения по 29 июня в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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