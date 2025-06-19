Правила поведения на железной дороге изменятся в Беларуси

Также запрещено проникать в помещения электроустановок, открывать электрощиты. Кроме того, говорится, что нельзя прыгать с пассажирской платформы, находиться под ней, использовать пиротехнические изделия, пользоваться лазерными указками. В документе сказано про запрет на выжигание сухой растительности, разведение костров в полосе отвода железной дороги, ловлю рыбы с железнодорожных мостов в пределах 50 метров в обе стороны от границ моста.