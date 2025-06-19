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Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта участка трассы Омск — Русская Поляна

Работы были выполнены на отрезке трассы с 61-го по 68-й километр в границах Таврического района.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области успешно завершены работы по ремонту участка автомобильной дороги Омск — Русская Поляна. Об этом сообщил Губернатор региона Виталий Хоценко. Ремонт проводился в рамках президентского национального проекта. Модернизация дорожной инфраструктуры играет ключевую роль в развитии региона, — отметил губернатор.

«В Таврическом районе на участке дороги Омск — Русская Поляна завершены ремонтные работы. Обновить трассу удалось благодаря национальному проекту “Инфраструктура для жизни”, который был инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — добавил Виталий Хоценко.

Работы были выполнены на отрезке трассы с 61-го по 68-й километр в границах Таврического района. Подрядная организация ООО «СтройСервис» провела комплексное обновление дорожного полотна, включая фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, укрепление основания методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента, а также укладку нового асфальтобетонного покрытия. Кроме того, подрядчик укрепил обочины, нанес разметку и установил новые дорожные знаки.

Ремонт трассы для жителей Омской области — долгожданное событие. Теперь автомобилисты смогут комфортно и безопасно передвигаться по этому участку трассы, что особенно важно для жителей удаленных районов и тех, кто использует дорогу для грузовых перевозок.