Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта участка трассы Омск — Русская Поляна

Работы были выполнены на отрезке трассы с 61-го по 68-й километр в границах Таврического района. Подрядная организация ООО «СтройСервис» провела комплексное обновление дорожного полотна, включая фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, укрепление основания методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента, а также укладку нового асфальтобетонного покрытия. Кроме того, подрядчик укрепил обочины, нанес разметку и установил новые дорожные знаки.