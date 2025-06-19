В Малайзии временно запретили функционирование Telegram

Высокий суд Малайзии временно запретил функционирование в стране мессенджера Telegram. Об этом сообщил сам регулятор.
Основанием для запрета послужили публикации двух каналов — Edisi Siasat и Edisi Khas, которые, по заявлению малазийской Комиссии по связи и мультимедиа, нарушают закон страны о коммуникациях и мультимедиа.
«Этот шаг последовал за серьезным нежеланием Telegram решать проблему контента, о котором ему неоднократно сообщалось, несмотря на многочисленные переговоры и усилия по сотрудничеству со стороны Комиссии», — уточнили в суде.
Ранее сообщалось, что московский суд оштрафовал мессенджер более чем на 2 миллиона рублей за нарушение российского законодательства в области персональных данных.