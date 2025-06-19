Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Малайзии временно запретили функционирование Telegram

Власти утверждают, что два канала нарушили закон о коммуникациях и мультимедиа.

Источник: Аргументы и факты

Высокий суд Малайзии временно запретил функционирование в стране мессенджера Telegram. Об этом сообщил сам регулятор.

Основанием для запрета послужили публикации двух каналов — Edisi Siasat и Edisi Khas, которые, по заявлению малазийской Комиссии по связи и мультимедиа, нарушают закон страны о коммуникациях и мультимедиа.

«Этот шаг последовал за серьезным нежеланием Telegram решать проблему контента, о котором ему неоднократно сообщалось, несмотря на многочисленные переговоры и усилия по сотрудничеству со стороны Комиссии», — уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что московский суд оштрафовал мессенджер более чем на 2 миллиона рублей за нарушение российского законодательства в области персональных данных.