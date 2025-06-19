В России разрабатывают «умные» вкладыши для протезов и ортезов

«Для изготовления нашего вкладыша используется метод топологической оптимизации, который позволяет обеспечить разный уровень жесткости в разных местах. Во время печати изготавливаемый объект находится в емкости со специальным гелем, который имеет плотность и вязкость, не позволяющую конструкции менять свое положение. При этом печать производится жидкими материалами, которые позже твердеют. У такой технологии много преимуществ: меньшая часть материала уходит в утиль, появляется возможность проектировать более сложные и органичные формы, а также увеличивается технологичность производства: сложные объекты могут быть напечатаны за один цикл», — заявил ведущий инженер центра «Авионика» МАИ Глеб Боярский, чьи слова приводятся в сообщении.