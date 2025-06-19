Свердловский вице-губернатор назвала главную задачу школьных учителей

Главная задача современных школьных учителей воспитательная — вырастить достойных россиян. Об этом заявила вице-губернатор Татьяна Савинова на окружном совещании в Екатеринбурге.
«Сегодня перед педагогами стоит очень большая задача по подготовке не просто образованных кадров, а достойных граждан нашей страны. Образовательный суверенитет, технический суверенитет — это чрезвычайно сложная задача, которую выполняют именно учителя. Педагоги и система образования — это сегодня главенствующая отрасль», — уверена Савинова.
Ранее на совещании вице-губернатор поделилась планами увеличения зарплат для учителей. По словам Татьяны Савиновой, это будет происходить соответственно росту средней зарплаты в регионе.
Екатерина Землянская.