Дилемма Трампа: Президент США начал сомневаться в возможности уничтожения иранского Фордо

Эксперты Пентагона предупредили, что даже массированный удар несколькими GBU-57 не гарантирует полного уничтожения объекта, уходящего на 90 метров под землю. По их оценкам, для этого потребовалось бы сначала «разрыхлить» территорию обычными бомбами, а затем применить тактическое ядерное оружие с бомбардировщика B-2. Такой сценарий Трамп тоже отвергает.