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Дилемма Трампа: Президент США начал сомневаться в возможности уничтожения иранского Фордо

Guardian: Трамп сомневается, что противобункерная бомба уничтожит завод Фордо.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в способности американской «бункерной бомбы» GBU-57 массой 13,6 тонны полностью уничтожить иранский подземный ядерный объект в Фордо. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информированные источники.

Глава Белого дома заявил военным, что рассматривает удары по Ирану только при гарантированном уничтожении центра обогащения урана. При этом президент категорически исключает использование тактического ядерного оружия против Фордо — этот вариант даже не обсуждался на совещаниях в Ситуационной комнате Белого дома.

Эксперты Пентагона предупредили, что даже массированный удар несколькими GBU-57 не гарантирует полного уничтожения объекта, уходящего на 90 метров под землю. По их оценкам, для этого потребовалось бы сначала «разрыхлить» территорию обычными бомбами, а затем применить тактическое ядерное оружие с бомбардировщика B-2. Такой сценарий Трамп тоже отвергает.

Американский лидер пока воздерживается от санкционирования атак, рассчитывая, что сама угроза военного вмешательства может заставить Тегеран сесть за стол переговоров.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность нанесения американскими вооруженными силами ударов по объектам ядерной инфраструктуры на территории Ирана. Одной из приоритетных целей США может стать подземный ядерный объект по обогащению урана, расположенный в иранском городе Фордо.

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