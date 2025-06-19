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Выпускница из Челябинской области набрала 200 баллов на ЕГЭ

В Челябинской области 93 человека сдали единый госэкзамен на 100 баллов.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области стали известные результаты ЕГЭ по физике и обществознанию. Тест по физике на максимально возможные 100 баллов сумели написать 9 человек. Это жители Челябинска, Снежинска и Кыштыма.

ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов удалось сдать единственной выпускнице из Челябинска. Девушка стала второй в этом сезоне, кому удалось набрать по 100 баллов сразу на двух экзаменах.

Как уточнили в «Челябинском институте развития образования», общее количество стобалльников на Южном Урале доросло до 93.