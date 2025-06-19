IRNA: Иран нанес удары по штабу киберкомандования израильской армии

Также указывается, что разведцентр расположен в непосредственной близости от больницы «Сорока» в Беэр-Шеве на юге страны. В результате взрывной волны больница получила минимальные повреждения, однако сама военная инфраструктура была поражена точно, подчеркивает IRNA.