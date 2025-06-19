IRNA: Иран нанес удары по штабу киберкомандования израильской армии

Утром 19 июня штаб киберкомандования израильской армии — корпус C4I — и разведывательный центр в городе Гав-Яма стали объектами ракетных атак со стороны Ирана. Об этом сообщает иранское информагентство IRNA.
Как отмечается в сообщении, в этих объектах находились «тысячи военных», отвечавших за обработку разведданных и проведение киберопераций.
Также указывается, что разведцентр расположен в непосредственной близости от больницы «Сорока» в Беэр-Шеве на юге страны. В результате взрывной волны больница получила минимальные повреждения, однако сама военная инфраструктура была поражена точно, подчеркивает IRNA.
Ранее иранское агентство ISNA писало, что Израиль ударил по району около реактора на тяжелой воде в Хондабе.