Красноярский край готовится к фестивалю «День молодёжи — 2025»

Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет — студенты, школьники, молодые специалисты и активисты. Каждый желающий может не только посетить фестиваль, но и выступить на «Открытом микрофоне» или представить свою продукцию на «Маркете молодых». Регистрация на оба события открыта до 20 июня по ссылке.