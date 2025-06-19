Красноярский край готовится к фестивалю «День молодёжи — 2025»

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
28 июня в Красноярском крае, как и по всей стране, пройдет фестиваль «День молодёжи». В рамках мероприятия общественные организации и ведущие российские компании представят свои проекты и программы для детей и молодежи.
Фестиваль станет частью общероссийского марафона, который объединит молодежь от Калининграда до Камчатки. Основные события в Красноярском крае состоятся в столице региона, а также в Лесосибирске, Минусинске и Сосновоборске.
В каждом из городов будут организованы четыре тематических пространства:
• «Знай» — для тех, кто хочет узнать о карьерных, образовательных и волонтёрских возможностях. Участников ждут квизы, тест-драйвы профессий и консультации по участию в грантовых конкурсах.
• «Люби» — пространство единства и тепла, где гостей ожидают национальные угощения, семейные мастер-классы, экскурсии и арт-инсталляции.
• «Гордись» — встречи с молодыми предпринимателями, врачами, спасателями и другими героями нашего времени. Также пройдут маркеты молодых брендов и выставки достижений.
• «Приумножай» — территория роста и креатива с спортивными активностями, танцевальными баттлами, экоформатами и лекциями о том, как сохранить и приумножить национальные ценности.
Виктор Коломиец, руководитель агентства молодёжной политики Красноярского края, отметил: «Наша цель — показать молодежи, как можно быть полезным своей стране, сохраняя связь с её историей и традициями. Красноярский край славится талантливой молодежью, и этот фестиваль станет новой возможностью для тысяч участников».
Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет — студенты, школьники, молодые специалисты и активисты. Каждый желающий может не только посетить фестиваль, но и выступить на «Открытом микрофоне» или представить свою продукцию на «Маркете молодых». Регистрация на оба события открыта до 20 июня по ссылке.
Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на сайте деньмолодёжи2025.рф. С 2023 года День молодёжи отмечается в последнюю субботу июня по указу Президента России Владимира Путина. В прошлом году мероприятие собрало более 30 тысяч гостей в краевой столице.