Приговоры дня: кадровик СК, сфабриковавший дело, и соучастник хищений из Эрмитажа

Как стало известно «МК», по делу компании Merlion выслушают вердикт в Хорошевском суде бывший заместитель руководителя отдела служебных проверок Управления кадров СКР Александр Киреев и его пособник Денис Николаев. Кирееву предъявлено обвинение сразу по 8 статьям УК — «незаконное возбуждение уголовного дела, соединенное с обвинением в тяжком преступлении», «получение взятки в особо крупном размере», «незаконное задержание, повлекшее тяжкие последствия», «организация преступного сообщества, совершенная с использованием служебного положения», «заведомо ложные показания, соединенные с обвинением в совершении тяжкого преступления», «фальсификация доказательств по делу о тяжком преступлении», «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». По версии следствия, суть первого обвинения — Киреев добился возбуждения уголовного дела по факту покушения на жизнь бывшего директора Merlion Симоненко путем поджога его дома. В результате по этому делу были арестованы несколько совладельцев компании. Впоследствии выяснилось, что самого факта поджога не было, а уголовное дело сфальсифицировано. Симоненко уже приговорен к длительному тюремному сроку. Николаев в этом деле выступал в качестве посредника между переговорщиками. Второе обвинение Кирееву связано с уголовным делом в отношении известного бизнесмена Константина Пономарева. По версии следствия, Пономарев, против которого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, через адвоката передал сотруднику СК 80 млн рублей за содействие в отзыве к нему гражданского иска от ПАО «Россети Кубань».