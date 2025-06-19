Приговоры дня: кадровик СК, сфабриковавший дело, и соучастник хищений из Эрмитажа

Несколько приговоров по резонансным экономическим и коррупционным преступлениям, как ожидаются, будут вынесены сегодня, 19 июня, в московских судах. Среди них — громкое дело о фальсификации преступления в отношении экс-гендиректора IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко, которое вызвало резонансный скандал в Следственном комитете.
Как стало известно «МК», по делу компании Merlion выслушают вердикт в Хорошевском суде бывший заместитель руководителя отдела служебных проверок Управления кадров СКР Александр Киреев и его пособник Денис Николаев. Кирееву предъявлено обвинение сразу по 8 статьям УК — «незаконное возбуждение уголовного дела, соединенное с обвинением в тяжком преступлении», «получение взятки в особо крупном размере», «незаконное задержание, повлекшее тяжкие последствия», «организация преступного сообщества, совершенная с использованием служебного положения», «заведомо ложные показания, соединенные с обвинением в совершении тяжкого преступления», «фальсификация доказательств по делу о тяжком преступлении», «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». По версии следствия, суть первого обвинения — Киреев добился возбуждения уголовного дела по факту покушения на жизнь бывшего директора Merlion Симоненко путем поджога его дома. В результате по этому делу были арестованы несколько совладельцев компании. Впоследствии выяснилось, что самого факта поджога не было, а уголовное дело сфальсифицировано. Симоненко уже приговорен к длительному тюремному сроку. Николаев в этом деле выступал в качестве посредника между переговорщиками. Второе обвинение Кирееву связано с уголовным делом в отношении известного бизнесмена Константина Пономарева. По версии следствия, Пономарев, против которого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, через адвоката передал сотруднику СК 80 млн рублей за содействие в отзыве к нему гражданского иска от ПАО «Россети Кубань».
В Мещанском суде запланировано вынесение приговора бывшим руководителям группы компаний «ГазЭнергоСтрой» Сергею Чернину, Дмитрию Сучкову и Валерию Меркулову. Их обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Предприниматели в 2016—2020 годах представили подложные документы и организовали за счет бюджетных средств закупку материалов для ликвидации полигона отходов в городе Дзержинск Нижегородской области. Стоимость работ была завышена на 409,3 млн рублей. Более половины этой суммы Чернин и Сучков через фиктивный договор вывели на счет иностранной транзитной компании.
В Замоскворецком суде ожидается вынесение приговора бывшим председателю правления и президенту банка «Нефтяной альянс» Олегу Григору и Сергею Платонову. Оба обвиняются в мошенничестве. Ранее Григор был уже приговорен к 7 годам лишения свободы условно за соучастие в хищении средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Основным организатором хищений был назван экс-заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Похищенные деньги легализовывались через банк, которым владел Григор.
В Перовском суде будет вынесен приговор предпринимателю Артему Брелю — его обвиняют в дачу взятки в крупном размере. Это уголовное дело связано с аферой при заключении госконтрактов с Московским клиническим научно-практическим центром им. Логинова. Брель руководил медицинской фирмой «Бримед» и, по версии следствия, дал взятку за оформление контракта на выгодных условиях.