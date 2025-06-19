Ракета-носитель SpaceX Starship взорвалась во время статического испытания

Тяжелая ракета-носитель под названием SpaceX Starship взорвалась во время проведения статического огневого испытания. Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в CNBC.
Изначально взрыв случился на первой ступени ускорителя. После на второй произошла серьезная утечка топлива.
Из-за этого судно полностью вышло из-под контроля и взорвалось при входе в атмосферу, уточнили в издании.
19 июня ракету-носитель «Ангара-А5» успешно запустили с космодрома «Плесецк». Судно полетело в космос в рамках интересов российского Минобороны.
До этого в SpaceX сообщали об успешном запуске ракеты-носителя Falcon-9, которая доставила на Луну лунный посадочный модуль Athena, созданный компанией Intuitive Machines. Старт ракеты был осуществлен 26 февраля в 19:16 по времени Флориды (03:16 по московскому времени 27 февраля) с космодрома имени Кеннеди.
Также недавно компания отправила в космос первый в мире спутник, сделанный из дерева. В космосе древесина продемонстрирует более высокую прочность, нежели на земной поверхности.