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Ракета-носитель SpaceX Starship взорвалась во время статического испытания

Тяжелая ракета-носитель под названием SpaceX Starship взорвалась во время проведения статического огневого испытания. Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в CNBC.

Тяжелая ракета-носитель под названием SpaceX Starship взорвалась во время проведения статического огневого испытания. Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в CNBC.

Изначально взрыв случился на первой ступени ускорителя. После на второй произошла серьезная утечка топлива.

Из-за этого судно полностью вышло из-под контроля и взорвалось при входе в атмосферу, уточнили в издании.

19 июня ракету-носитель «Ангара-А5» успешно запустили с космодрома «Плесецк». Судно полетело в космос в рамках интересов российского Минобороны.

До этого в SpaceX сообщали об успешном запуске ракеты-носителя Falcon-9, которая доставила на Луну лунный посадочный модуль Athena, созданный компанией Intuitive Machines. Старт ракеты был осуществлен 26 февраля в 19:16 по времени Флориды (03:16 по московскому времени 27 февраля) с космодрома имени Кеннеди.

Также недавно компания отправила в космос первый в мире спутник, сделанный из дерева. В космосе древесина продемонстрирует более высокую прочность, нежели на земной поверхности.