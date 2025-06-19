Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский, отказываясь признать Крым российским, загнал себя в тупик. Об этом заявил РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов на ПМЭФ-2025.
«Зеленский постоянно твердил, что не признает Крым российским, и этим загнал себя в угол. Теперь признать это для него — всё равно что застрелиться», — сказал Константинов.
Он отметил, что Зеленский и его команда — «люди без границ», что делает их опасными. Политик добавил, что их не заботит Украина, так как они не связаны с ней.
«Это дети доллара», — подчеркнул Константинов.
Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский подорвал план США по Украине, когда наотрез отказался признавать Крым территорией России.
На Украине уже предсказывают конец для Зеленского. Как заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, решения главаря киевского режима уже привели к краху страны и поражению в конфликте с Россией.